Arrestati i cinque della “banda dell’escavatore”: erano l’incubo di negozi, banche e uffici postali

Nel Siracusano

La base operativa, dove venivano pianificate le attività criminali e nascosti i mezzi impiegati per le spaccate, si trovava nelle campagne di contrada «Cannellazza», a Carlentini

La polizia ha arrestato cinque uomini, di Lentini e Francofonte (Siracusa), accusati di rapina a mano armata e plurimi episodi di furti perpetrati mediante la tecnica delle «spaccate» ai danni di attività commerciali, gioiellerie, istituti di credito e uffici postali. Le indagini degli agenti del commissariato di Lentini e della squadra mobile, coordinate dalla Procura di Siracusa, hanno permesso di individuare i componenti della «banda dell’escavatore». Stamane, nell’ambito dell’operazione «New Holland» sono state eseguite le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del Tribunale di Siracusa.