Assolto da accuse di abusi sessuali sulla figlia: la ragazza smentisce tutto

Enna

Tutto era partito nel 2022 da una confidenza che la ragazza, all'epoca 15enne, aveva fatto a un’insegnante

Il gup di Enna ha assolto con formula piena un uomo originario del Ghana di 45 anni, difeso dall’avvocato Massimiliano Bellini, dall’accusa di abusi sessuali sulla figlia. Quest’ultima una 17enne, ma 15enne all’epoca dei fatti, avrebbe smentito tutto ciò che aveva affermato in precedenza dicendo di avere un ottimo rapporto con i genitori e di voler tornare a vivere con loro. Tutto era partito nel 2022 da una confidenza che la ragazza aveva fatto a un’insegnante. La diciassettenne aveva raccontato di alcune «attenzioni particolari» del padre nei suoi confronti e di alcuni messaggi ambigui come «un uomo può amare la figlia fino a morire?» o ancora «un uomo può stare senza sesso?».