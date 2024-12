Aula bunker di Lamezia inagibile, maxi processo a Catania: Camera penale solidale con i colleghi calabresi

Catania

«Il tradimento del principio costituzionale del Giusto processo»

Il Direttivo e la Camera penale di Catania “Serafino Fama”, nel condividere la ferma presa di posizione della Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane col documento su “Le Corti di Appello itineranti: l’aula bunker allagata e la crisi del modello”, esprimono la loro solidarietà ai colleghi penalisti di Cosenza. L’aula bunker di Lamezia Terme – costruita per la celebrazione del processo simbolo “dell’efficientismo repressivo di massa“, “Rinascita Scott” – è inagibile. Quindi, il giudizio di appello verrà celebrato, ai sensi dell’art. 145 bis delle norme di attuazione del codice procedura penale a Catania.

I Giudici della sezione della Corte di Appello di Catanzaro, gli assistenti giudiziari, il Procuratore Generale, gli avvocati e oltre 230 imputati, saranno costretti ad affrontare, dal 3 febbraio 2025, un pendolarismo giudiziario, da Catanzaro a Catania, con udienze fiume, senza vincoli di orario e con costi esorbitanti a carico dello Stato.