Blitz “Athena” a Paternò, i nomi dei 15 arrestati

Nel Catanese

Nell'operazione contro il clan Morabito-Rapisarda risultano indagate complessivamente 56 persone

Sono 56 gli indagati dell’inchiesta Athena della Procura distrettuale di Catania. Il gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per quindici di loro. Sono Adriano Apolito, di 36 anni, Natale Benvenga, di 62, Pietro Cirino, di 59, Filippo Cunsolo, di 60, Vincenzo Cunsolo, di 56, Francesco Di Perna, di 60, Carmelo Oliveri, di 44, Emanuele Salvatore Pennisi, di 47, Pietro Puglisi, di 49, Andrea Rapisarda, di 21, Antonino Rapisarda, di 54, Vincenzo Rapisarda, di 29, Angelo Sinatra, di 22, Angelo Spatola, di 48, e Carmelo Verzì, di 28.Il gip ha disposto gli arresti domiciliari con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico per Vincenzo Morabito, di 63 anni e il divieto di esercitare la professione per un anno nei confronti di un avvocato di Siracusa.

