Blitz “Pandora”, sospeso per un anno ingegnere Di Loreto

Decreto

Il professionista è finito ai domiciliari nell'inchiesta che ha coinvolto anche l'ormai ex presidente della Regione Luca Sammartino

L’assessore regionale al Territorio, Elena Pagana, ha firmato il decreto di sospensione dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali (Cts) dell’ingegnere Paolo Di Loreto finito ai domiciliari nell’inchiesta Pandora di Catania, che ha visto coinvolto anche Luca Sammartino (Lega) che si è dimesso da vicepresidente e assessore per essere stato sospeso per un anno dai pubblici uffici. Il gip ha imposto a Di Loreto la sospensione per un anno dalla professione di ingegnere.