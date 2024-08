Bruciano ancora le campagne tra Nicosia e Sperlinga: le fiamme verso l’antico borgo medievale

L'INCENDIO

Minacciate alcune abitazioni i cui residenti sono stati fatti evacuare

Brucia Sperlinga, il più piccolo comune dell’ennese. Il vasto fronte di fiamme che da ieri pomeriggio sta divorando decine di ettari di aree boschive e coltivate tra Nicosia e Sperlinga, in provincia di Enna ha preso forza durante la notte. L’incendio è divampato in contrada Perciata estendendosi rapidamente verso l’antico borgo medievale di Sperlinga.

Minacciate anche abitazioni i cui residenti sono stati fatti evacuare. Per alcune ore si è temuto per una persona, data per dispersa, ma poi ritrovata incolume. Sul posto sono impegnatele squadre dei vigili del fuoco e del Corpo forestale. Dalle prime luci dell’alba operano anche 2 canadair e due elicotteri.

