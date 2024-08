Cade su una barca a vela: il mayday raccolto dalla Capitaneria di Catania che ha soccorso il ferito

il caso

Imbarcazione in navigazione tra Siracusa e il porto etneo

Una banale caduta su una barca a vela in navigazione tra Siracusa e Catania stava per trasformarsi in tragedia. Il mayday è stato lanciato intorno alle 15 via radio ed è stato intercettato dai militari della Sala Operativa della Capitaneria porto – Guardia costiera di Catania.La richiesta di soccorso era per una urgente evacuazione medica (Medevac) per la presenza di un ferito a bordo dell’imbarcazione da diporto. Immediatamente si è proceduto ad inviare l’unità SAR M/V CP 888 e il battello veloce GC B169 che hanno intercettato l’unità in navigazione, 6 miglia a sud del porto di Catania, e trasbordo con urgenza il malcapitato.I mezzi di soccorso della Guardia costiera hanno raggiunto velocemente gli ormeggi della banchina della Capitaneria di porto di Catania per affidare il malcapitato al personale sanitario del 118, allertato nel frattempo dalla Sala Operativa, per le rapide ed adeguate cure del caso.

