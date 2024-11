Caro voli, la “ricetta” di Faraone e Micari per spezzare la corsa al rialzo del prezzo delle tariffe

collegamenti

La proposta del capogruppo di Italia dei Valori alla Camera e del componente del direttivo nazionale

«Le somme che la Regione siciliana sta impegnando per l’estemporaneo provvedimento per contrastare il caro voli che esplode mediaticamente a Natale e Pasqua, circa 30 milioni di euro, dovrebbero invece costituire la copertura economica per lanciare una gara pubblica internazionale, mirata alla selezione di un numero adeguato di compagnie aeree che si impegnino ad assicurare tutto l’anno un numero di voli sulle principali tratte».

Così in conferenza stampa a Palermo il capogruppo alla Camera di Iv Davide Faraone e Fabrizio Micari del direttivo nazionale del partito.

Iv si riferisce a voli diretti andata/ritorno che colleghino Roma e Milano con Palermo, Catania, ma anche Trapani e Comiso, lasciando alle compagnie che partecipano alla gara la possibilità di ampliare il numero e la frequenza delle rotte collegate con i 4 aeroporti siciliani.