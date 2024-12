Castro (presidente Seus 118): «Il ruolo fondamentale degli autisti soccorritori su tutto il territorio siciliano»

enna

«Il Codice Rosso dal Territorio al Pronto Soccorso» è stato il tema della giornata di studi e di confronti tra esperti di caratura regionale e provinciale che si è svolta a Enna, nella sala Mingrino dell’ospedale Umberto I per iniziativa dell’Asp della provincia ennese.

Tra gli interventi principali quello del dott. Riccardo Castro, presidente della Seus 118 per la regione siciliana che ha evidenziato «l’importanza degli autisti soccorritori che mettono al servizio dell’utenza il bagaglio umano e di esperienza nel lavoro quotidiano e nella continua corsa contro il tempo. Purtroppo a volte non c’è la giusta percezione all’esterno del loro impegno: per questo lo scorso anno sono stati realizzati molti incontri nelle scuole coinvolgendo quasi seimila studenti nell’intero contesto regionale grazie alle sinergie con le prefetture di tutta la Sicilia e con l’assessorato regionale alla Salute. Anche quest’anno riproporremo il progetto con le scuole e partiranno a breve iniziative simili sul territorio per fornire a enti e associazioni che operano in Sicilia le informazioni sul numero unico 112 e per spiegare ancora il ruolo strategico e fondamentale degli autisti soccorritori».

