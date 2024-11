Catania, 17enne arrestato a Librino con oltre un chilo di marijuana: trovata anche una pistola a salve

POLIZIA

Aveva solo 17 anni ma era già un abile spacciatore il giovane arrestato a Librino dalla Polizia di Stato di Catania. Il giovane è stato scoperto per caso quando gli agenti della Squadra Volanti sono intervenuti in un’abitazione del popoloso quartiere etneo dove era stata segnalata una lite in famiglia.

Appena giunti sul posto, gli agenti hanno notato che un ragazzo si era affacciato al balcone di casa e, alla vista dell’autovettura di servizio, aveva lanciato due buste di colore azzurro, sperando di non essere scoperto. Tuttavia, la mossa del giovane non è sfuggita all’occhio dei poliziotti, che hanno recuperato le buste, trovando al loro interno un cospicuo quantitativo di marijuana, in parte già suddivisa in dosi pronte per la vendita, per un peso complessivo di quasi 800 grammi, oltre a 170 grammi di hashish.

Avendo il fondato sospetto che il giovane potesse nascondere altra droga all’interno della propria abitazione, i poliziotti hanno quindi proceduto alla perquisizione dell’appartamento. al termine della qualche sono stati trovati altri 15 grammi di marijuana, nel cestino dei rifiuti della cucina e materiale vario per il confezionamento della sostanza e un macchinario per confezionare buste in sottovuoto.

Il controllo è stato esteso anche ad un’autovettura nella disponibilità del giovane. E all’interno della macchina sono state trovate alcune cartucce a salve. Da il sospetto che il giovane potesse avere anche armi. Gli agenti hanno deciso di perlustrare le aree comuni dell’edificio ed effettivamente, al piano terra dell’immobile, all’interno di un’intercapedine a ridosso dell’impianto fognario, gli agenti hanno trovato ulteriori 600 grammi di marijuana e una pistola a salve.

L’arma e l’ulteriore droga rinvenuta sono state sottoposte a sequestro a carico di ignoti e saranno distrutte su disposizione dell’autorità giudiziaria.