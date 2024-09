Catania, ancora spari in via Plebiscito nella zona degli “arrusti e mangia”: indaga la polizia

CRIMINALITÀ

Alla sala operativa della questura è arrivata la segnalazione di un bossolo per terra, proprio vicino al dehors di una trattoria

Restano ancora aperti diversi interrogativi su quello che è accaduto, ieri sera intorno alle 19,30, in via Plebiscito. Alla sala operativa della questura è arrivata la segnalazione di un bossolo per terra, proprio vicino al dehors di una trattoria di carne di cavallo. Hanno messo una sedia di plastica sopra il proiettile in attesa dell’arrivo degli uomini della scientifica.

Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra mobile che dalle testimonianze e le telecamere hanno ricostruito come a sparare – pare un solo colpo – sia stato un ragazzo che viaggiava a bordo di uno scooter in movimento. Però ancora da determinare il motivo dell’esplosione del colpo: un’azione dimostrativa o intimidatoria? La polizia sta lavorando per venire a capo dell’ennesima sparatoria nel regno degli arrusti e mangia. Già a fine luglio c’è stato un episodio simile: dopo una lite avvenuta in via Lago di Nicito un ragazzo in fuga in moto sparo’ alcuni colpi in aria in via Plebiscito.

