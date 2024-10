Catania, chiuso per 7 giorni un chiosco-bar di viale Mario Rapisardi perché ritrovo abituale di pregiudicati

IL PROVVEDIMENTO

Numerosi controlli che hanno permesso di constatare l’assidua presenza di clienti con precedenti di polizia

Ancora un chiosco bar chiuso a Catania perché ritrovo di pregiudicati. La Polizia di Stato ha eseguito il provvedimento di sospensione dell’attività di un chiosco-bar della parte alta di viale Mario Rapisardi, come disposto dal Questore di Catania. In particolare, i poliziotti del Commissariato di P.S. “Nesima” hanno svolto, in un significativo arco temporale, numerosi controlli che hanno permesso di constatare l’assidua presenza di clienti con precedenti di polizia.

Le verifiche poste in essere dal Commissariato e l’attività istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura hanno portato a ritenere il chiosco-bar un abituale ritrovo di persone pregiudicate, rappresentando un possibile rischio per la sicurezza e l’ordine pubblico.