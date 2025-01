Catania, comparsi davanti al gup i due accusati dell’omicidio stradale di Chiara Adorno

L'UDIENZA

Rigettata la richiesta di rito abbreviato condizionato, il giudice deciderà il 4 marzo sul rinvio a giudizio

Sono comparsi oggi davanti al Gup per l’udienza preliminare le due persone accusate dell’omicidio stradale di Chiara Adorno, la giovane studentessa di Solarino travolta e uccisa da due mezzi mentre attraversava la Circovallazione di Catania. Carmelo Ingarao, difeso da Pierluigi Papalia, e Salvatore Di Mauro, difeso da Domenico Maravigna hanno richiesto al gup Stefano Montoneri di essere giudicati con il rito abbreviato condizionato a una nuova perizia tecnica. Ma il Gup ha rigettato la richiesta per cui i legali dei due imputati hanno deciso per il momento di andare avanti con il rito ordinario.

La richiesta di rinvio a giudizio è stata avanzata lo scorso 16 novembre dal sostituto procuratore Fabio Platania e vistato dal procuratore aggiunto Fabio Scavone. I genitori e la sorella della vittima – assistiti dal professore Giovanni Grasso e dagli avvocati Sandro Del Popolo e Francesca Ronsisvalle – si sono costituiti parte civile nel procedimento.