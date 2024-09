Catania, confermata condanna a 21 anni per un omicidio avvenuto 34 anni fa

Cold Case

La Corte d’assise d’appello di Catania, ha confermato la condanna a 21 anni di reclusione per omicidio di Rosario Guzzetta, 53 anni, accusato di avere assassinato, nel 1990, strangolandolo con una corda in auto, Rosario Cinturino

A 34 anni dai fatti, la Corte d’assise d’appello di Catania ha confermato la condanna a 21 anni di reclusione per omicidio di Rosario Guzzetta, 53 anni, accusato di avere assassinato, nel 1990, strangolandolo con una corda in auto, Rosario Cinturino. Secondo la ricostruzione della Procura, rappresentata in aula dal Pg Andrea Ursino, il delitto sarebbe maturato per contrasti tra i due nella spartizione di proventi derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti. La Corte, presieduta da Elisabetta Messina, giudice a latere Giuliana Fichera, ha confermato anche le statuizioni previste in primo grado per i quattro familiari della vittima che si sono costituiti parte civile nel processo.