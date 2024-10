Catania: coppia con 40 gr. di cocaina in auto non si ferma all’alt della polizia, inseguiti e arrestati a San Cristoforo

POLIZIA

In manette un trentenne di Pachino e una donna catanese di 41 anni

Due pluripregiudicati sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Volanti di Catania per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza. I due, un uomo di 30 anni di Pachino e una donna di Catania di 41 anni, non si sono fermati all’alt intimato dai poliziotti durante una delle tante attività di controllo del territorio. Alla vista degli agenti, l’auto ha accelerato bruscamente, provando a dileguarsi tra le vie del quartiere San Cristoforo.

I poliziotti hanno inseguito i due fuggitivi che hanno terminato la loro folle corsa in via Acquicella, dove sono stati definitivamente bloccati da altre due volanti della Polizia di Stato.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno perquisito l’auto, trovando nel sedile del conducente un borsello con all’interno delle buste contenenti svariate dosi di cocaina del peso complessivo di 40 grammi e di marijuana del peso di 3 grammi. Nel vano porta oggetti dello sportello, inoltre, è stato rivenuto un coltello a serramanico di 14 centimetri. La droga e il coltello sono stati posti sotto sequestro.