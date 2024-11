Catania, crolla parte del soffitto di un’aula anche al Lombardo Radice: «Fortunatamente a quell’ora nessuno era in classe»

SCUOLA

La dirigente scolastica: «Avviate le procedure per le verifiche di sicurezza nell'intero piano»

“Stamattina abbiamo avuto questa bruttissima sorpresa”. E’ ancora scossa la dirigente dell’istituto superiore “Lombardo Radice” di Catania Concetta Tumminia dopo il sopralluogo di oggi all’interno della classe in cui è crollato una parte del tetto.

«Il materiale edilizio è finito sui banchi della prima fila e fortunatamente, visto che tutto si verificato alle prime ore della mattinata, quando la classe era deserta, nessuno si è fatto male – continua la dirigente – fino alle 18.30 di ieri eravamo a scuola per una riunione del consiglio d’istituto e nulla lasciava presupporre quello che si sarebbe verificato il mattino seguente. Chiaramente questo ci mette in uno stato di allarme ed abbiamo immediatamente contattato gli enti preposti che adesso controlleranno i soffitti delle aule del piano dove si è verificato il crollo per avere così un quadro chiaro della situazione».

