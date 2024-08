Catania, due arresti per l’accoltellamento nella zona della movida

Cronaca

CATANIA – Due giovani colombiani, Ivan Fernando Gongora Plazas, 34 anni, e di A. F. R., 25 anni, sono stati fermati dalla Polizia a Catania, su delega della Procura, perché ritenuti gli autori dell’accoltellamento, avvenuto il 28 marzo scorso nella zona della Movida, di un polacco di 21 anni, che era in compagnia di una connazionale. I due indagati sono accusati di rapina e tentativo di omicidio aggravato.

La vittima fu colpita con un fendente ad un polmone e ricoverato in prognosi riservata in ospedale. L’aggressione è stata al centro di un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato e presieduto dal prefetto Claudio Sammartino.

Gli inquirenti hanno indagato controllando le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona e le utenze telefoniche di un telefonino rubato alla donna che si trovava in compagnia del polacco accoltellato. Durante le indagini, è stato ricostruito che cittadino polacco, in vacanza in Sicilia insieme con la fidanzata, dopo aver trascorso parte della serata in piazza Teatro Massimo in compagnia dei due cittadini colombiani conosciuti la stessa sera in un locale dove avevano consumato bevande alcoliche, si era allontanato con la sua compagna percorrendo a piedi via Perrotta; qui la coppia di turisti è stata raggiunta dai due colombiani i quali, sotto la minaccia dell’arma, portvano via il telefono cellulare alla donna, quindi durante il tentativo di rapina del telefono al fidanzato, che ha provato a reagire, gli sferravano un fendente al petto, per poi fuggire tra le strade limitrofe.

Il primo aprile scorso la polizia ha fermato Gongora Plazas che è stato trovato in possesso del cellulare rubato al turista polacco. E nella stessa giornata è stato rintracciato e fermato anche il complice.