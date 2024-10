Catania, fumo da incendio e caos traffico in viale Africa

Roghi

Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania

Un incendio che sarebbe divampato da un cumulo di rifiuti accatastato all’esterno di un fabbricato ha causato un ulteriore intasamento del traffico stradale oggi nelle due corsie di viale Africa.

Non è ancora chiaro cosa abbia provocato le fiamme; c’è stata però non poca apprensione considerando che proprio di fronte al luogo dell’incendio, che pareva in un primo tempo potesse avere interessato il cantiere della Cittadella giudiziaria, si trova l’istituto scolastico “Sante Giuffrida”; il rogo, tra l’altro, è divampato poco prima dell’uscita dei bambini dalla scuola. Particolare quest’ultimo che ha appesantito la circolazione stradale, già di suo abbastanza intensa in quei frangenti.