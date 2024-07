Catania, incidente in Tangenziale: lunghe code in direzione Siracusa

TRAFFICO IN TILT

Un automobilista ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro il guardrail

Traffico in tilt sulla Tangenziale di Catania in direzione Siracusa dove – per cause ancora da accertare – un automobilista ha perso il controllo della sua auto, una Bmw di colore nero e ha urtato il guardrail. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada, i sanitari del 118 e personale Anas. Il bilancio è di un ferito. Lunghe code si registrano già all’altezza dello svincolo di Misterbianco

