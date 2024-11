Catania, marito e moglie in manette a Nesima per possesso di armi e droga: video

CARABINIERI

Nel loro appartamento sequestrati oltre un chilo di marijuana, 90 grammi di cocaina e due pistole clandestine

Marito e moglie arrestati a nel quartiere Nesima di Catania per “detenzione abusiva di armi clandestine” e “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Armi e droga sono state trovate dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania durante una perquisizione disposta dlla Procura Distrettuale della Repubblica. In manette sono finiti due coniugi catanesi rispettivamente di 59 e 46 anni.

Nel corso dell’operazione i Carabinieri hanno rinvenuto in uno stanzino dell’appartamento della coppia , adibito a deposito, una busta in cellophane trasparente contenente 1.100 grammi di marijuana amnesia, un borsello di una nota marca di moda contenente 90 grammi di cocaina suddivisa in bustine, un bilancino di precisione ed una macchina per la preparazione di confezioni di sottovuoto.

Inoltre, in uno scantinato nella disponibilità dei due coniugi i carabinieri hanno rinvenuto una busta per la spesa gialla, al cui interno c’erano due pistole scacciacani modificate mediante la sostituzione della canna e rese pertanto offensive e letali (considerate quindi clandestine), un proiettile calibro 7,65 e 2 giubbotti antiproiettili in corso di validità.