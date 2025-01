Catania, nascondeva la marijuana nel balcone di casa. 60enne arrestato dalla polizia

San Giovanni Galermo

L'episodio in via Adone. A trovare la sostanza stupefacente il cane "Ares"

Aveva nascosto circa 80 grammi di marijuana in un’intercapedine del balcone di casa ed è stato scoperto dalle unità cinofile della polizia di Stato, nel corso di un controllo integrato del territorio, effettuato, nei giorni scorsi, nel quartiere di San Giovanni Galermo.

A fiutare la marijuana è stato “Ares”, il cane antidroga della Questura di Catania fornendo un prezioso e decisivo contributo nelle fasi di ricerca coordinate dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

In particolare, i poliziotti della squadra volanti e delle unità cinofili hanno eseguito un mirato controllo antidroga in via Adone, nei pressi di alcune abitazioni popolari, dove “Ares” ha immediatamente segnalato la presenza di sostanza stupefacente in un appartamento. Nello specifico, il cane ha condotto i poliziotti in balcone dove è stato possibile notare una busta con circa 80 grammi di marijuana in un’intercapedine dello stesso balcone, al primo piano dello stabile.

A quel punto, il proprietario dell’appartamento, un catanese di 60 anni, ha ammesso le proprie responsabilità e per tali ragioni è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti.

I controlli sono stati estesi anche in altre zone del quartiere, grazie all’ausilio dei poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine e del personale della Polizia Locale “Viabilità” per verificare l’osservanza delle nuove norme del Codice della Strada.