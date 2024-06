Catania, poliziotti aggrediti dai residenti in via Stella Polare per far fuggire un uomo: 5 agenti feriti

IL CASO

La "rivolta" guidata da molte donne del quartiere che hanno preso anche a pugni gli uomini delle forze dell'ordine costrette a chiamare i rinforzi

Un normale controllo in una sala giochi-centro scommesse che si trasforma in un’aggressione verbale e fisica ai danni della polizia: è quanto accaduto la notte scorsa in via Stella Polare 44, a Catania. Gli agenti delle volanti sono intervenuti dopo la segnalazione al 112, il numero unico di emergenza, di urla e schiamazzi provenienti dall’interno dell’attività commerciale di San Cristoforo. Arrivati sul posto e al momento del controllo, un uomo ha tentato la fuga imboccando via Vivaio e i poliziotti non hanno esitato a inseguirlo.

È stato a quel punto che i residenti della zona, tra cui molte donne, sono scesi in strada e hanno accerchiato la polizia nel tentativo di fare fuggire l’uomo. Con toni minacciosi, calci, pugni e spintoni hanno aggredito gli agenti. A quel punto la polizia – oltre a chiedere rinforzi con l’intervento di carabinieri ed esercito- ha utilizzato lo spray urticante per fare disperdere la folla.

Il bilancio

Il bilancio della nottata movimentata è di cinque agenti feriti, soccorsi e medicati al Pronto Soccorso del Garibaldi Centro. Indagini sono in corso per verificare l’identità dei partecipanti alla “rivolta”, mentre l’uomo in fuga è stato già bloccato e identificato. Via Stella Polare – come in una ragnatela di traversine, cortili interni e vecchi palazzi – è stata per anni il fortino criminale della famiglia dei Nizza, affiliati ai Santapaola, che nella zona hanno sviluppato e portato avanti gli affari illeciti della droga.

Non è la prima volta che in città, purtroppo, si verificano aggressioni di questo tipo, ai danni delle forze dell’ordine. Ultime in ordine di tempo quelle di Librino, nel 2022, durante il corteo funebre di un giovane morto in un incidente stradale e a Nesima, nel 2016, dopo che un automobilista non si è fermato a un posto di blocco dei carabinieri.

Il sindacato di polizia