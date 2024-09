Catania, rogo devasta un camion dei panini alla Stazione: indagini in corso

VIGILI DEL FUOCO

L'interno del mezzo è andato quasi completamente distrutto: forse un corto circuito all'origine delle fiamme

Un camion dei panini è stato semidistrutto da un incendio scoppiato all’interno del mezzo alle prime luci del mattino alla Stazione di Catania. Sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. L’interno del camion è andato quasi completamente distrutto. I vigili del fuoco sono riusciti a estrarre due bombole di gas prima che potessero essere raggiunte dalle fiamme. Indagini sono in corso per stabilire le cause del rogo, ma dai primi accertamenti sembra che il fuoco sia partito da una scintilla provocata da un corto circuito nei frigoriferi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA