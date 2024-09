Catania, scene da Fast & Furious alla Plaia: fuga al posto di blocco, folle inseguimento e poi lo schianto

CRIMINALITÀ

L’autista di una Smart rubata investe pattuglia dei baschi verdi e un furgone

Scene da Fast & Furious ieri intorno alle 5 del pomeriggio nelle vie attorno al Tondicello. Il conducente di una Smart – poi risultata rubata – ha forzato un posto di controllo dei baschi verdi della guardia di finanza. Ne è scaturito un folle inseguimento che si è concluso con un incidente in cui sono rimasti coinvolti la pattuglia dei militari e anche un furgoncino di un corriere.

Lo schianto, violentissimo, è avvenuto all’incrocio tra via Plaia e via Crocifisso. Il conducente della Smart rubata proveniva da via Crocifisso a folle velocità inseguita dalla macchina dei finanzieri. Appena ha imboccato via Plaia ha svoltato a sinistra – in senso vietato – e si è trovato davanti il camioncino delle spedizioni che non è riuscito a evitare l’impatto. La pattuglia immediatamente dietro ha sbattuto contro la fiancata della city car. Il muso della macchina rubata è andato completamente distrutto. Il pirata è scappato a piedi ed è riuscito a far perdere le sue tracce.

Lunghe code

Via Plaia è stata bloccata al traffico per diverse ore, è stata liberata in serata dopo che sono stati rimossi i mezzi coinvolti nell’incidente.