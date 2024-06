Catania, sedicenne cade sulle rocce alla Scogliera: ha riportato diverse fratture

L'INCIDENTE

Il giovane era in compagnia di altri coetanei coi i quali aveva deciso di festeggiare al mare la fine dell'anno scolastico

Brutta caduta sugli scoglie a Catania per un sedicenne che aveva deciso di festeggiare la fine dell’anno scolastico, e l’arrivo delle alte temperature, con una gita sul lungomare lavico chiamato la Scogliera. Il giovane è caduto per alcuni metri e ha sbattuto violentemente contro le rocce vicino al lido Bellatrix, al confine tra Catania e Aci Castello. Non è chiaro se stesse cercando di tuffarsi a mare e se ha perso l’equilibrio.

Il ragazzo era in compagnia di altri coetanei che hanno dato l’allarme. I soccorritori hanno prestato le prime cura, il 16enne è stato trasferito nel vicino pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro Le condizioni di salute saranno valutate, ma dalle prima notizie filtrate dai soccorritori di sparla di diverse fratture. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, personale del 118 e poliziotti delle Volanti della Questura.

