Catania, traffico sulla Circonvallazione per un incidente e per lavori: già si scava il manto stradale rifatto

STRADE

Circolazione a rilento nei pressi del Tondo Gioeni in direzione Misterbianco

Lunedì mattina di caos sulla Circonvallazione di Catania per un incidente e per dei lavori in corso. L’incidente si è verificato all’altezza del Tondo Gioeni. E’ stato un tamponamento che ha coinvolto due auto e una moto. Nonostante l’intervento della polizia locale si sono formate lunghe code in direzione Misterbianco.

Poco più avanti invece sono in corso dei lavori per collegare l’autovelox installato dal Comune alla rete elettrica. Anche qui è presente una pattuglia di vigili urbani e il traffico è mitigato dal fatto che meno di un chilometri prima si è verificato l’incidente. Ma c’è da sottolineare che gli operai stanno già rompendo il manto stradale rifatto meno di un anno fa: stanno eseguendo uno scasso lungo tutta la carreggiata. Una delle poche strade intatte della città (e per la quale sono state spese notevoli risorse pubbliche) a breve quindi avrà le buche che solitamente si formano quando si ripara uno scasso del manto stradale: i catanesi ne sanno qualcosa.

