Catania, travolta sulle strisce pedonali finisce in ospedale, chi l’ha investita è andata via: «Se qualcuno ha visto qualcosa lo segnali»

L'appello

L'incidente è avvenuto mercoledì alle 6 del pomeriggio in via Torino angolo via Fusco. Indaga la polizia municipale, che sta raccogliendo già diverse testimonianze.

Travolta come un birillo colpito da una palla da bowling. Pochi istanti. Anzi micro secondi. Un pomeriggio come tanti, a Catania, finisce in un dramma. Francesca, 54 anni, mercoledì pomeriggio alle 18 è uscita dalla palestra e stava andando a casa percorrendo il suo solito tragitto. Mentre attraversava, sulle strisce pedonali, via Torino (angolo via Fusco) una Fiat 500 bianca l’ha presa in pieno facendola finire a terra. Dalla macchina scende una ragazza giovane. La conducente dell’auto però si è allontanata e non si è più fatta viva.

Francesca è viva per miracolo: ha il bacino rotto, fratture a tibia e femore, il sopracciglio spaccato. Quando è arrivata l’ambulanza è stata trasportata al Cannizzaro di Catania: qui è stata sottoposta ad alcuni interventi e ora da un letto d’ospedale chiede aiuto per identificare la giovane pirata della strada. In via Torino, quando già la donna era al pronto soccorso, sono intervenuti i vigili urbani che hanno fatto i rilievi. Pare che non ci siano telecamere in quell’angolo della zona di Vulcania. Qualcuno racconta di aver visto la Fiat 500 allontanarsi in direzione della posta.

«C’è una testimone che è andata già dai vigili urbani a raccontare quello che ha visto. Io sono stata sentita qui in ospedale. Stiamo cercando, anche attraverso i social, di poter raccogliere qualsiasi informazione – racconta la donna a La Sicilia – da poter dare alla polizia locale per identificarla». Chi avesse visto qualcosa, quindi, può rivolgersi alla polizia municipale di Catania che sta indagando. C’è un’inchiesta aperta.