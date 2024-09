Cliente consuma il sushi e non paga il conto: il ristoratore lo “cerca” su Facebook e posta le foto «Forse un malinteso…?»

Catania

Il Mister X ospite del ristorante giapponese di piazza Papa Giovanni XXIII alla Stazione

Cliente distratto? Smemorato? O ladro? Sono alcuni degli interrogativi che il titolare di un noto ristorante di sushi di piazza Papa Giovanni XXIII, alla Stazione, si è posto dopo che le telecamere di videosorveglianza del suo locale hanno “immortalato” il Mister X che ha consumato e se ne è andato senza pagare il conto.Il ristoratore, concedendo il beneficio del dubbio ha così deciso di lanciare sui social un appello al cliente in questione pubblicando una sua foto.«Messaggio importante per un nostro cliente – si legge sulla pagina Facebook del ristorante Kiyomi Sushi giapponese – oggi (ieri per chi legge, ndr) uno dei nostri ospiti è andato via senza saldare il conto, probabilmente per un errore o una distrazione. Ci teniamo a sottolineare che capiamo che queste cose possono succedere e non vogliamo assolutamente creare disagio o imbarazzo. Se ti riconosci in questa situazione, ti invitiamo a tornare o a contattarci in privato per risolvere la questione con tutta tranquillità. Siamo sicuri che sia stato solo un malinteso e ci farebbe piacere accoglierti nuovamente nel nostro locale. Non vorremmo procedere a una denuncia. Grazie per la collaborazione e per averci scelto».La “giustizia” di internet sarà di certo dalla parte del ristoratore, ma è bene ricordare che per ragioni di privacy le immagini dei circuiti di videosorveglianza non possono essere divulgate. La Sicilia sia in edicola che sul web ne ha, infatti, oscurato il volto.

