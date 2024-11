Continue richieste di denaro e vessazioni alla madre: arrestato nel Catanese

Carabinieri

L’arrestato, un 42enne, deve rispondere di maltrattamenti in famiglia

A San Pietro Clarenza (Catania) i carabinieri hanno arrestato un 42enne che da tanti anni vessava la madre 77enne con richieste di denaro ed aggressioni se non veniva accontentato. A chiamare i militari è stata la donna dopo che il figlio l’aveva buttata giù dal letto per prenderla la borsetta col denaro. L’arrestato deve rispondere di maltrattamenti in famiglia. Il Gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare nel carcere di Piazza Lanza.

