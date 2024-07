Corruzione al Comune di Mazara del Vallo, chiesto il rinvio a giudizio per undici persone

L'INCHIESTA

Tre sono funzionari del municipio, coinvolti in una indagine della Guardia di finanza

La Procura di Marsala ha chiesto il rinvio a giudizio di undici persone, tra cui tre funzionari del Comune di Mazara del Vallo (provincia di Trapani), coinvolte in una indagine del comando provinciale della Guardia di finanza su reati (corruzione e appalti truccati) che sarebbero stati commessi nell’ambito delle procedure di affidamento ad alcune imprese di lavori e servizi: manutenzione di rete idrica e stradale.

Le indagini, spiega una nota della Procura di Marsala, sono state svolte tra il 2019 e 2020 con «attività tecniche, perquisizioni, sequestri e disamina di una gran mole di documentazione» e hanno «permesso di circostanziare un consolidato quadro probatorio quanto all’esistenza ed alla operatività, presso il Comune di Mazara del Vallo, di un sistema di gestione degli affidamenti da parte dei funzionari pubblici a vantaggio di taluni operatori economici, affidatari della pressoché totalità dei lavori di manutenzione idraulica e stradale attraverso l’adozione delle procedure di “affidamento diretto” o, in alternativa, nella cosiddetta “somma urgenza”, ricevendo per sé e per terzi l’elargizione di regalie, dazioni e prestazioni di servizi vari».