Corsa clandestina di cavalli pianificata tra Giarre e Milo ma arrivano i carabinieri e si blocca tutto

Nel Catanese

Secondo i presenti si trattava di un evento che avviene d’estate, la terza domenica d’agosto

I Carabinieri della Compagnia di Giarre stamane, poco dopo le 6, hanno interrotto a Miscarello una probabile corsa clandestina di cavalli sul percorso della suggestiva cronoscalata Giarre-Montesalice-Milo.

La notizia di una possibile gara organizzata per le prime ore del mattino lungo l’asse stradale che Miscarello con Milo, circolava da giorni. Per questo era stata implementata la sorveglianza nella zona. E così, stamane all’alba i Carabinieri hanno monitorato la zona intercettando decine tra auto e moto che si erano disposti ai bordi della carreggiata. L’immediato sopraggiungere delle pattuglie ha permesso ai Carabinieri di bloccare la manifestazione. Sulla strada c’erano una ventina di cavalli con calesse. I militari hanno identificato i partecipanti, molti dei quali provenienti non solo dai paesi del Giarrese ma anche di Catania, Adrano e Paternò. Non stato possibile accertare se vi fossero gare con scommesse.