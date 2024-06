Croce Rossa Italiana: grande festa al “CRI Village” di Catania per i 160 anni

Cronaca, Notizie, Catania

Nella centralissima Piazza Università, l'importante traguardo è stato celebrato alla presenza del Prefetto Maria Carmela Librizzi, del questore di Catania Giuseppe Bellassai e del sindaco Enrico Trantino

«La solidarietà ci ha sempre consentito di superare prove anche molto difficili». É questo il messaggio che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha portato a Solferino, nel Mantovano, in occasione delle celebrazioni dei 160 anni della Croce Rossa Italiana, che proprio dopo l’omonima e tragica battaglia del 1859 é nata, per volontà dello svizzero Henry Dunant.

E in occasione dei 160 anni della Croce Rossa Italiana, anche il Comitato di Catania ha celebrato l’importante traguardo con il “CRI Village” nella centralissima piazza Università. L’iniziativa ha visto la partecipazione di oltre un centinaio tra volontarie e volontari, che hanno con le loro uniformi hanno colorato di rosso il centro cittadino.

Ogni giorno centinaia di uomini e donne di Croce Rossa operano per alleviare le sofferenze di chi si trova in situazioni di vulnerabilità: dai campi di battaglia, all’assistenza dei profughi, alla diffusione delle norme di igiene e di educazione sanitaria, alle molteplici iniziative nelle scuole, all’aiuto ovunque e per chiunque.

La festa per i 160 anni è stata celebrata e vissuta assieme alle istituzioni del territorio con le quali Croce Rossa Italiana quotidianamente collabora e al CRI Village hanno preso parte il prefetto Maria Carmela Librizzi, il questore Giuseppe Bellassai e il sindaco Enrico Trantino.