Crociere a prezzi vantaggiosi ma era una truffa: donna denunciata nel Catanese

Carabinieri

Le vittime del raggiro, nove in tutto, hanno poi scoperto che a loro nome non vi era nessuna prenotazione

I carabinieri della tenenza di Mascalucia (Catania) hanno denunciato per truffa una donna di 38 anni che, facendosi passare per un’esperta di crociere in grado di offrire soluzioni economicamente vantaggiose, avrebbe truffato nove persone: per andare in crociera le hanno versato in acconto somme di denaro comprese tra i 300 e gli 850 euro per poi scoprire che a loro nome non vi era nessuna prenotazione.Le indagini hanno preso avvio dalla denuncia delle vittime.