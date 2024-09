Crolla un capitello dall’edificio di un grande negozio in via Etnea a Catania. Intervengono i carabinieri in piena notte

L'incidente

L'episodio intorno alle 5.30 del mattino. Grazie all'orario e al pronto intervento, non ci si sono state conseguenze

Un pezzo di capitello caduto parzialmente sul marciapiede in via Etnea: è accaduto in piena notte, intorno alle ore 5:30 del mattino. Ad accorgersi del pericolo una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Catania, giá impegnata in un servizio di prevenzione e repressione dei reati, che ha visto la presenza el cornicione pericolante. L’edificio è quello che ospita il noto grande magazzino “Coin”.

Prontamente intervenuti, i militari dell’Arma hanno messo in sicurezza l’area, per garantire l’incolumità di cittadini e turisti, constatando che ulteriori detriti rischiavano di cadere da un balcone sovrastante. Immediatamente, hanno avvisato la centrale operativa del Comando Provinciale di Catania che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Appena giunti hanno effettuato i necessari controlli e messo in sicurezza la zona, rimuovendo i detriti e garantendo la sicurezza del passaggio pedonale e stradale. Grazie alla tempestività delle operazioni, si è evitato il verificarsi di ulteriori danni e disagi per la cittadinanza.

