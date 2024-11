Danni da maltempo, il presidente Ars Galvagno: «Da Parlamento priorità agli aiuti per gli alluvionati»

L'emergenza

Il riferimento a quanto avvenuto nelle province di Siracusa e Catania, in particolare Torre Archirafi, frazione di Riposto e Altarello nel Comune di Giarre

«Osservo con grande preoccupazione le terribili immagini che giungono da varie zone della nostra regione, colpite dalle intense piogge. In questi giorni sono rimasto in costante contatto con la protezione civile per monitorare i numerosi interventi in corso, necessari per fronteggiare le gravi difficoltà che stanno colpendo gran parte della Sicilia orientale. Sono in contatto anche con il genio civile per quanto riguarda gli interventi già effettuati e quelli ancora da programmare. Le province di Siracusa e Catania, in particolare Torre Archirafi, frazione di Riposto, Altarello nel comune di Giarre, in tutta l’area ionica, sono state duramente provate dalle recenti ondate di maltempo, mettendo in pericolo molte comunità». Lo dice il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno.

«Come ho ribadito nei giorni scorsi, quando mi sono recato nel comune di Giarre, farò tutto ciò che è nelle mie possibilità affinché il Parlamento dia priorità agli interventi per accelerare l’arrivo degli aiuti nel periodo post-emergenza – aggiunge – Credo fermamente che, oltre alla solidarietà, il concreto supporto delle istituzioni sia essenziale per consentire la ripresa dei territori colpiti. Ho già ricevuto conferma che la macchina operativa dei soccorsi è al lavoro: il mio più sentito ringraziamento va a tutti i vigili del fuoco, alle forze dell’ordine, alle squadre della protezione civile e ai volontari, che si stanno prodigando per garantire la sicurezza della popolazione in difficoltà».