Decine di multe ad automobilisti per abbandono di spazzatura a Carini

Rifiuti

Ripresi dalle videocamere anche numerosi tre ruote o mini autocarri, che presumibilmente si occupano di facili «sbarazzi»

Decine le notifiche che presto arriveranno ai tanti automobilisti che abbandonano i rifiuti agli angoli delle strade o dei marciapiedi a Carini (Palermo). Sul lungomare Cristoforo Colombo, nelle vie Moscala, Don Luigi Sturzo, Archimede, Sant’Anna, Delle Industrie, e in molte altre strade anche del centro storico da due mesi sono in funzione 24 videocamere mobili gestite dall’ottava ripartizione, servizi a rete e ambientali, che insieme alle circa 130 videocamere fisse, gestite dalla polizia municipale, ci permettono di monitorare il territorio e contrastare il fenomeno dell’abbandono. Da questa estate sono decine le estrapolazioni di video e foto che provano come siano ancora troppi gli automobilisti a praticare il lancio del sacchetto dal finestrino.