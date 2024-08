Deposito di moto rubate a Librino: un dispositivo satellitare lo fa scoprire

Catania

Era installato in uno dei mezzi che erano stati rubati. Tutti i proprietari sono stati rintracciati

La polizia di Catania ha trovato quattro moto rubate, del valore di oltre 45 mila euro, nascoste all’interno di un deposito nel quartiere Librino, grazie al dispositivo satellitare installato su uno dei veicoli. La segnalazione è partita da un cittadino che aveva subito il furto della propria moto poco prima. Gli agenti hanno così localizzato l’esatta posizione del locale all’interno di un immobile fatiscente, chiuso da un cancello di ferro e assicurato da un lucchetto. La struttura, il cui proprietario non è stato individuato, non è risultata, peraltro, in regola con le disposizioni del testo unico sull’edilizia, poiché si trattava di un vano caldaia trasformato in un garage. Le moto sono state tutte restituite ai proprietari. Negli ultimi tre mesi, la squadra volanti della questura etnea ha restituito ai legittimi proprietari 254 veicoli, provento di furto, per la maggior parte auto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA