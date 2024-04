Due incidenti stradali mortali a Trapani e a Valderice, tra le vittime una 23enne

Tragedie

La giovane è andata a sbattere con la sua auto contro un albero. Nell'altro caso, un motociclista è uscito fuori strada

Una 23enne è morta in un incidente stradale avvenuto all’alba di oggi in via Virgilio a Trapani. Secondo una prima ricostruzione, la giovane donna, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della Seat Ibiza sulla quale viaggiava ed è andata a sbattere violentemente contro un albero. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. La vittima è Alice Culcasi e abitava poco distante dal luogo dove si è verificato l’impatto.