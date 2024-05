Mussolini: da Dongo a Predappio, i riti dei nostalgici del fascismo nel 79° anniversario della morte

LE MANIFESTAZIONI

Come ogni anno tante, troppe commemorazioni tra saluti romani e "presente"

Saluti romani e «Presente» a Dongo e Giulino di Mezzegra, silenzio e rose rosse a Predappio. E’ il 79° anniversario della morte di Benito Mussolini e Claretta Petacci, uccisi a Giulino di Mezzegra, e della fucilazione dei 16 gerarchi fascisti fermati dai partigiani a Dongo e come ogni anno i nostalgici del fascismo si ritrovano per diverse commemorazioni.

A Predappio circa 150 persone hanno celebrato la ricorrenza della morte del duce e, tra loro, anche Orsola e Vittoria Mussolini, nipoti di Vittorio, il figlio maggiore di Benito Mussolini. Con striscioni e labari, si sono radunati di fronte alla chiesa di Predappio e dopo un paio di chilometri hanno raggiunto il cimitero di San Cassiano dove c’è la cripta di famiglia, che per volontà delle pronipoti da un paio d’anni è stata riaperta. Qualcuno ha deposto rose rosse, sono state lette le preghiere dell’ausiliaria e del legionario ed è stato osservato un minuto di silenzio per tutti i defunti.

Doppia cerimonia

Doppia invece la cerimonia sul lago di Como, dove la colonna tedesca con Mussolini e i gerarchi venne intercettata il 27 aprile 1945, e dove il giorno successivo ci furono le fucilazioni. A Dongo, sotto una pioggia battente, erano presenti una settantina di nostalgici, che hanno deposto rose rosse davanti alla ringhiera dove furono uccisi i 16 gerarchi. Ringhiera che ancora evidenza i segni dei proiettili. I nostalgici, in giubbotto nero, hanno fatto il saluto romano e gridato «Presente». Mentre dalla parte opposta, davanti al municipio in cui fu condotto Mussolini dopo l’arresto, c’erano circa 250 manifestanti di Anpi, Pd, Movimento 5 Stelle e altre associazioni, che hanno rumorosamente contestato con bandiere, striscioni, canti, cori e fischietti. Non ci sono stati problemi, anche per la massiccia presenza di forze dell’ordine, che hanno presidiato l’intero paese, bloccando il traffico sulla statale.