Entra armato per una rapina in uno studio medico a Palermo: arrestato

Polizia

E’ entrato in uno studio medico in via Oreto a Palermo e armato di pistola ha rapinato il medico e alcuni pazienti in attesa. Il palermitano ha esploso anche un colpo di pistola in aria. Solo le urla di alcune persone nella sala d’attesa lo hanno fatto fuggire. Gli agenti di polizia di Stato hanno arrestato poco dopo G.M. di 56 anni accusato di rapina aggravata.

Dopo il colpo il medico e i pazienti hanno chiamato la sala operativa della polizia. Il rapinatore nel corso della fuga ha perso il portafoglio che è stato sequestrato insieme al bossolo trovato sul pavimento dello studio. Sono scattate le ricerche. In casa dell’uomo è stata trovata la pistola risultata a salve completa di caricatore contenente due cartucce inesplose e la refurtiva appena portata via ai pazienti compreso uno zaino preso a uno studente. G.M. è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di rapina aggravata. L’arresto è stato convalidato dal gip di Palermo che ha disposto il carcere.

