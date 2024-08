Entrano in chiesa per rubare oggetti sacri: due donne arrestate a Gela

Nel Nisseno

Dalla chiesa di Sant'Antonio da Padova erano stati asportati oggetti per un valore commerciale di circa 500 euro, che sono stati restituiti al parroco

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela hanno tratto in arresto due donne, una 56enne e una 25enne, nella flagranza di reato di furto aggravato in concorso. Nella notte di mercoledì scorso due equipaggi della Polizia di Stato sono intervenuti in Via Sciascia poiché erano stati segnalati dei sospetti uscire da una porta laterale della Chiesa di Sant’Antonio da Padova. I poliziotti delle volanti, dopo avere accertato che vi era stato un danneggiamento e una intrusione all’interno della chiesa, hanno eseguito un’immediata ricerca nella zona intercettando le due donne in via Giovanni Meli, con l’ausilio di un equipaggio dei Carabinieri.