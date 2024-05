Esce da un palazzo a Palermo con cocaina e un chilo di hashish: arrestato

Polizia

L'uomo, un 50enne, è stato bloccato in via Matteo Sclafani

La polizia di Stato ha arrestato D.A. 50enne palermitano accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti in via Matteo Sclafani, hanno notato quasi a centro carreggiata, un motoveicolo fermo dinanzi ad una palazzina il cui portone d’ingresso era aperto. Dal condominio è uscito l’uomo che è stato bloccato e controllato. È stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina e denaro contante pari a 205 euro. In casa, proprio dall’appartamento da dove era uscito, sono stati trovati 9 panetti di hashish dal peso complessivo di 865 grammi, un ovulo e due involucri della stessa sostanza per un peso pari a circa 100 grammi un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. L’arresto è stato convalidato dal gip di Palermo.

