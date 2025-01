Esplosione a Catania, una donna precisa: «La palazzina crollata non era disabitata, mia madre salva per un soffio»

La dichiarazione

Maria Trovato, 37 anni, stamattina sul luogo del crollo. Nell'edificio pare abitasse anche un'altra famiglia

Sull’esplosione che si è verificata nel tardo pomeriggio di ieri a Catania, nel quartiere di San Giovanni Galermo, dovuta ad una fuga di gas, questa mattina Maria Trovato, una donna di 37 anni, parlando con i giornalisti, ha tenuto a precisare che la palazzina crollata non era disabitata così come si era pensato in un primo momento. “In quella palazzina, all’ultimo piano, ci abitava mia madre che tra l’altro stava proprio per rientrare quando poi si è verificata l’esplosione”, ha dichiarato la donna aggiungendo anche che il disperso di cui si è parlato nelle ore successive al disastro, è suo fratello.