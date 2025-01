Esplosione a Catania, uno dei pompieri sul posto: «Ho pensato di essere morto»

Al lavoro

Quattro in tutto i vigili del fuoco che sono rimasti feriti

«A un certo punto ho pensato di essere morto. Sembra che non manchi nessuno dei colleghi all’appello, ma due sono rimasti ustionati perché sono saltati in aria». Lo dice uno dei vigili del fuoco al sito MeridioNews,it dell’esplosione nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania. Tutto nasce da uno strano odore di gas che invade l’aria del quartiere nel tardo pomeriggio. Sul posto vengono chiamati a intervenire e arrivano i vigili del fuoco che allertano anche i tecnici del gas. «Mentre l’intervento era in corso e stavamo lavorando per rintracciare dove fosse la perdita di gas – racconta il pompiere – è esploso tutto. Due colleghi sono rimasti ustionati. A un certo punto non ho visto più niente, poi c’è stata la seconda esplosione e ho temuto di essere morto».

