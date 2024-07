Etna, riprende l’attività dal cratere Voragine con possibile emissione di cenere verso Sud-Est

l'eruzione

Per Catania e i paesi dell'hinterland potrebbe arrivare un'altra "pioggia nera"

Sull’Etna si registra un graduale incremento dell’attività stromboliana a carico del cratere Voragine, che era già ripresa nel pomeriggio di ieri 6 luglio. E le previsioni della dispersione dell’eventuale nube eruttiva indicano una direzione Est Sud-Est. Lo comunica l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Osservatorio Etneo, con dati estrapolati dall’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza alle ore 22. Secondo i dati raccolti, l’ampiezza media del tremore vulcanico dalle 22:30 presentava un rapido incremento che intorno alle 23:20 ha raggiunto valori alti, e nella tarda serata del 6 luglio, scrive Ingv, «permane con una tendenza all’aumento».

L’attività dalla Voragine nella notte del 7 luglio vista da Zafferana Etnea – foto Sebastiano Roger Di Mauro

Secondo quanto comunicato da Ingv «il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato a Est della Voragine ad una elevazione di circa 2800 m sul livello del mare. Gli eventi infrasonici hanno fatto registrare un incremento dell’attività sempre a partire dalle ore 22:30 UTC, caratterizzata da eventi e tremore infrasonico localizzati al cratere Voragine. L’ampiezza degli eventi è media con tendenza all’incremento». L’analisi dei dati di deformazione del suolo non evidenzia invece variazioni significative alle stazioni delle reti del Global Navigation Satellite Systems (GNSS), «clinometrica e dilatometrica, fatto salvo un debole transiente in compressione di 3 nanostrain al dilatometro di Monte Ruvolo (DRUV) e di meno di 0.1 microradianti al clinometro di Cratere del Piano (ECP) tra le 13.30 e le 14.00 del 6 luglio».

Nella notte una fontana di lava