Femminicidio, ad Agrigento i funerali di Patrizia Russo: città in lutto

Ultimo saluto

La donna è stata uccisa dal marito nell'abitazione di Solero, in Piemonte

«Storditi dalle contraddizioni della nostra storia e dai gesti inspiegabili che insanguinano la nostra società siamo invitati a continuare a vivere. Feriti dal dolore per tante morti assurde siamo chiamati a risorgere e a essere promotori di vita». Lo ha detto don Giuseppe Cumbo, vicario generale dell’arcidiocesi di Agrigento, durante l’omelia ai funerali, nella chiesa Sacro cuore delle Rocche di Agrigento, di Patrizia Russo, la cinquantatreenne uccisa dal marito nell’abitazione di Solero, in Piemonte. Agrigento oggi è a lutto, per decisione del sindaco Franco Micciché.