Fondi del Turismo agli amici degli amici, l’affare si ingrossa: in campo (anche) la Digos

Il racconto

Indagine della Procura di Siracusa. E la GdF sta spulciando sulle rivelazioni de La Sicilia

La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo. Per ora di carattere conoscitivo, di quelli iscritti nel «registro degli atti che non costituiscono notizie di reato». Poi si vedrà. Anche perché a indagare sul “caso Auteri” e sui contributi pubblici per l’associazione Progetto Teatrandro, che aveva la sede in casa di sua madre, non c’è soltanto la Digos aretusea. Sul tavolo dei magistrati, infatti, c’è anche un precedente fascicolo, delegato alla guardia di finanza, sui fondi arrivati nel territorio di Sortino.

La Procura di Siracusa vuole fare luce

Il primo sviluppo giudiziario sull’inchiesta, iniziata e portata avanti da questo giornale, sulle elargizioni dell’assessorato regionale al Turismo arriva dal sud-est, Eldorado di Sicilia sui contributi. Per chiarezza: l’indagine non riguarda le minacce del deputato regionale Carlo Auteri (che si è autosospeso da Fratelli d’Italia), al collega Ismaele La Vardera, rese note dalla trasmissione Piazza Pulita. Quella è una notizia di reato che spetta, per competenza territoriale, a Palermo, dove il fatto è avvenuto e dove La Vardera ha presentato denuncia.Nel Palazzo di Giustizia di Siracusa, invece, si guarda ai fondi. I soldi piovuti sul conto in banca dell’associazione fondata dall’imprenditore teatrale Auteri, amministrata dal suo socio (e zio) Mario Fraello e con la sede mantenuta per un pezzo nell’abitazione, ancora oggi, di Celina Bruno, anziana mamma del meloniano, a Sortino. Auteri lo ha sempre detto: la politica, nella sua vita, è entrata soltanto da quando è stato eletto all’Ars. Prima si è occupato sempre di teatro, riprendendo in mano prima l’Abc di Catania e poi, con «un gruppo di amici», la storica sala Musco di via Umberto. Il fatto, però, è che – mentre la sede legale restava a Siracusa – Teatrando vinceva contributi regionali. L’ultimo, 100mila euro, per iniziative natalizie di cui questo quotidiano non ha trovato traccia.

Auteri ma non solo