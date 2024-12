Freddo e neve in Sicilia, la Protezione civile invita i Comuni a far partire i piani di emergenza

Allerta

Giunte alla sala operativa varie segnalazioni di automobilisti bloccati ad alta quota. Già ieri allerta gialla per i rischi sopra i 500 metri

La Protezione Civile regionale invita i comuni, le città metropolitane e i liberi consorzi e ad attivare i piani di emergenza rischio neve. E’ stato raccomandato alla popolazione di seguire attentamente le norme di precauzione e le indicazioni di sicurezza. Sono giunte alla sala operativa già segnalazioni di automobilisti sorpresi dalla neve in quota e pertanto la protezione civile ha già attivato delle squadre di volontari con pick up 4×4, per dare assistenza alla popolazione. Il Centro Funzionale della Protezione civile regionale ha emesso già da ieri allerta gialla per rischio neve e ghiaccio sopra i 500 metri di altitudine.

