“Furbetto” dei rifiuti identificato e denunciato ad Adrano

Nel Catanese

L'uomo, un 41enne, si era liberato di tre sacchi di spazzatura in una stradina del paese

Un 41enne che ha gettato tre grossi sacchi pieni di spazzatura in una stradina secondaria di Adrano, nel Catanese, nella zona dell’ex macello, è stato identificato e denunciato da agenti del locale Commissariato di pubblica sicurezza per abbandono di rifiuti, reato che è punito con un’ammenda penale da 1.000 a 10.000 euro. La Polizia ha anche sequestrato l’autovettura utilizzata per commettere il reato.

