Furgone finisce contro il guard rail dell’A18: per uno dei due feriti arriva l’elisoccorso

Viabilità

L'incidente sembrerebbe autonomo e ha provocato anche il ferimento di un altro occupate del mezzo

Un ennesimo incidente si è verificato nelle prime ore di stamane lungo l’A18 in direzione Messina. Un furgone, a bordo del quale oltre all’autista c’era un’altra persona, sarebbe finito autonomamente contro il guard rail dell’autostrada. L’incidente, che ha provocato un notevole rallentamento del traffico stradale, è avvenuto in territorio di Calatabiano, nel Giarrese. Entrambi gli occupanti del mezzo sono rimasti feriti, pare uno in modo più grave tanto che sul posto è giunto l’elisoccorso. Il ferito è stato trasportato al Cannizzaro di Catania.

